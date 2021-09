Intesa Sanpaolo-Generation Italy, al via corsi per avvicinare i giovani al lavoro

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo e Generation Italy (fondazione non profit nata dalla società di consulenza McKinsey & Company) lanceranno nelle prossime settimane nuove classi dei corsi formativi volti a formare giovani in cerca di opportunità e ad accompagnarli nel mondo del lavoro. I corsi sono inseriti nell'ambito del programma "Giovani e Lavoro" delle due società, sono aperti a giovani di un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e sono completamente gratuiti. Nessuna competenza pregressa è richiesta per accedere al corso, né titoli di studio, ma solo il superamento di un test online e un colloquio motivazionale.



A Milano e Torino sono in programma corsi per per Addetti alle vendite, Sviluppatori software Salesforce e Operatori di macchine a controllo numerico. A Napoli per Addetti alle vendite e Sviluppatori software Salesforce. A Roma per Addetti al Food&Beverage e Sviluppatori software Salesforce. A Pordenone per Operatori di macchine a controllo numerico. Alcuni corsi saranno erogati a distanza tramite piattaforme di videoconferenza, mentre altri avranno una modalità mista.



"L'obiettivo di Giovani e Lavoro è contribuire a colmare il disallineamento con le competenze richieste dalle imprese e, al contempo, mettere in luce i talenti nascosti dei ragazzi e delle ragazze in cerca di occupazione", spigano in una nota congiunta Intesa Sanpaolo e Generation Italy.