Intesa Sanpaolo, Fioravanti: salute e benessere di nuovo una priorità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Nel corso degli anni, purtroppo, il sistema sanitario nazionale ha visto una riduzione significativa degli investimenti, ma sembra ora tornato ad essere una priorità". A dichiararloADe Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo in occasione dell'evento live streaming "La ricerca accademica per il contrasto a Covid-19: 4 esperienze a confronto", nel corso della sesta edizione del Festival della Scienza Medica di Bologna."Priorità – ha precisato Fioravanti – dalla quale deriva ildel tessuto sociale e per la quale Intesa Sanpaolo ha sempre nutrito una forte attenzione, come testimoniato anche dal nostro ultimoche mette al centro la protezione delle persone e della comunità nella quale operiamo"."Per il nostro gruppo assicurativo questo impegno si è tradotto nell'acquisizione della prima compagnia indipendente attiva nel settore salute,, grazie alla quale desideriamo integrare armonicamente con soluzioni e servizi complementari le prestazioni offerte dal sistema sanitario nazionale e aiutare così ad ampliare la protezione e la cura di milioni di italiani, che purtroppo spesso rinunciano allenon emergenziali per via di costi troppo elevati", ha aggiunto l'AD.E ha concluso: "Come Gruppo Intesa Sanpaolo e come Divisione Assicurativa abbiamo sostenuto fin dall'inizio dellil paese e la ricerca universitaria e continueremo ad offrire il nostro supporto al, della ricerca e a tutti gli attori che hanno a cuore il futuro e il rilancio del nostro paese."