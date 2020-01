Intesa Sanpaolo: finanziamento alla tedesca GreenCycle per progetto circular economy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha concluso un'ulteriorea valere sul plafond fino a 5 miliardi di euro dedicato all'. La Banca concederà un- società attiva nella gestione dei rifiuti e delle materie riciclabili che fa capo al- finalizzato al raggiungimento dei target collegati, in particolare, alle strategie della capogruppo in termini didelle materie plastiche.L'operazione è stata conclusa dallao, attraverso la sede di Francoforte, con il supporto deldi Intesa Sanpaolo Innovation Center a valere sulcon l'impegno di sostenere progetti innovativi e trasformativi per le PMI e le grandi aziende ispirati ai principi dell'economia circolare.a valere sul plafond, per un controvalore pari a circadi euro.di Intesa Sanpaolo per l'economia circolare, sottolinea un comunicato, devonoche includono l'estensione della durata di vita dei prodotti, le energie rinnovabili, l'ottimizzazione delle risorse, i prodotti riciclabili e le tecnologie che abilitano e favoriscono questo modello economico. Ciò consente alla Banca di poteper la clientela, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi raggiunti in termini di economia circolare.