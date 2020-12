© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno sottoscritto un accordo per undi euro destinato ainnovativi nell'ambito dell': il completamento, a Terni, del, l'acido furandicarbossilico (FDCA), che può venire impiegato come materia prima per la produzione di biomateriali biodegradabili e compostabili di elevate performance; la costruzione, nello stabilimento di Bottrighe (RO), di unda residui di fermentazione, che renderà il sito polesano il più efficiente centro per la produzione di intermedi chimici da fonte rinnovabile in Europa per caratteristiche energetiche e aspetti ambientali.è previstaNovamont del primo impianto dimostrativo al mondo di produzione del nuovo monomero FDCA, prodotto da fonti rinnovabili, che potrà essereper la sintesi di nuove bioplastiche compostabili (Mater-Bi di V generazione), in grado di sostituire gli imballaggi prodotti da fonti fossili e quindi di minimizzare la produzione di CO2., nello stabilimento, primo al mondo per la produzione industriale di, Novamont conta di implementare su scala industriale unprodotto dalla fermentazione dei microrganismi esausti. Il biogas prodotto verrà destinato all'upgrading e si otterranno sia uno stream dia elevata purezza, che potrà essere immesso direttamente in rete, sia uno, che potrebbe essere riutilizzabile in processi chimici e biotecnologici.Il finanziamento a Novamontprevisto dal Piano di Impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, che conferma così il suo impegno verso la circular economy, ed è stato strutturato dalla Divisione, guidata da, con il supporto del Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center, presieduta dae guidata da"Siamo orgogliosi di poter supportare un'eccellenza italiana, qual è Novamont, nella realizzazione di due progetti di rilievo internazionale nel settore della biochimica", afferma, Responsabile della Divisione IMI Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, sottolineando che i due progetti "sono importanti passi in avanti per l'abbattimento dell'inquinamento e l'utilizzo difonti energetiche rinnovabili"."Siamo fieri di avere al nostro fianco un partner autorevole come Intesa Sanpaolo per dare attuazione a due importanti sviluppi del nostro modello di bioeconomia circolare, un settore strategico delle politiche europee per disaccoppiare lo sviluppo dall'utilizzo delle risorse e ridisegnare i sistemi di produzione, consumo e smaltimento", dichiara, Amministratore Delegato di Novamont.