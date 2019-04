Intesa Sanpaolo, Fideuram colloca 150 milioni sui mercati privati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è chiusa la seconda finestra di collocamento di FAI - Mercati Privati Globali, il primo fondo sui mercati privati multi-asset (private equity, private debt, infrastructure e real estate) con soglia di accesso a 100 mila euro, destinato anche al mercato retail.La soluzione di Fideuram Investimenti SGR è stata, attraverso investimenti in aziende non presenti sui mercati quotati, con une in grado di. Il fondo costituisce un', grazie ad una minore esposizione alla volatilità di breve periodo e alla possibilità di cogliere le migliori opportunità dei mercati privati.In questa seconda finestra di sottoscrizione, dal 12 febbraio al 15 marzo 2019, le tre reti della Divisione Private di Intesa Sanpaolo (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Sanpaolo Invest) hanno collocato 150 milioni di euro. Il fondo è stato sottoscritto da più di 1.200 clienti, per un importo medio collocato di circa 125 mila euro.Complessivamente il fondo FAI – Mercato Privati Globali, dall'apertura del collocamento, ha raccolto oltre 530 milioni di euro ed è stato sottoscritto da più di 4.000 clienti.