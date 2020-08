Intesa Sanpaolo, export hi-tech: crescita a doppia cifra in primo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelle esportazioni italiane di prodotti) hanno registrato undelcirca, pari an più rispetto allo stesso trimestre del 2019, evidenziando un trend migliore rispetto a quello dell'industria manifatturiera nel suo complesso (-2% tendenziale).E' quanto emerge dal Monitor dei settori ad alta tecnologia curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa SanpaoloA sostenereha contribuito ancora una volta il settore farmaceutico (+24%), che anche a marzo ha segnato un aumento a doppia cifra (+32,5%), sostenuto dalle vendite di medicinali e preparati farmaceutici."Lagenerata dalla diffusione del coronavirus e dal conseguente lockdown - spiega lo studio - investirà nelinmaniera asimmetrica i diversi settori economici, compresi i settori ad alta tecnologia". In particolare, "ilcosì come quello biomedicale, evidenzieranno una maggiore tenuta grazie alla domanda di medicinali (con prospettive più favorevoli per i produttori di vaccini) e dispositivi medici, necessari per far fronte all'emergenza sanitaria.si osserverà anche in alcuni segmenti del mondo Ict sostenuti dalla forte spinta alla digitalizzazione nei più diversi ambiti, dall'industria ai servizi anche sanitari-assistenziali ed educativi, che sosterrà infatti laad elevato contenuto tecnologico"