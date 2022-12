Intesa Sanpaolo e Sace supportano la crescita di Andriani con 11 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo esupportano, Società Benefit e B Corp, con un finanziamentopari a 11 milioni di euro. Il finanziamento è assistito dalladi SACE il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dagli istituti di credito destinati a contrastare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e del caro energia sulle imprese italiane.L'investimento della società Andriani, fiore all'occhiello dell', è destinato al sostegno della crescita da realizzarsi attraverso criteri ESG. Gli interventi saranno definiti con il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo per mezzo di finanziamenti denominati S-Loan ESG, che hanno lo specifico scopo di supportare le imprese nel conseguimento di obiettivi ESG.Andriani SpA, Società Benefit e B Corp, è tra le più importanti realtà nel settore innovation food, con stabilimenti interamente dedicati alle produzioni gluten free, con brand come. Serve più di 30 nazioni nel mondo con mercati principali in Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna. L'azienda sviluppa e produce una gamma completa di pasta senza glutine innovativa e dal gusto unico, da una varietà di ingredienti naturalmente gluten free quali: Riso Integrale, Mais, Grano Saraceno, Avena, Lenticchie rosse, Piselli, Ceci, ecc., oltre a prodotti da forno gluten free e aproteici dolci e salati."In Andriani promuoviamo una nuova cultura alimentare improntata al benessere e all'equilibrio, nel rispetto del pianeta, e ci impegniamo quotidianamente in favore di uno sviluppo sempre più sostenibile, aprendoci alla collaborazione e alla cooperazione con parti terze quale soluzione per una crescita virtuosa. Il prezioso supporto di Intesa Sanpaolo, che ringrazio, ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati" dichiara, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp., Responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo sottolinea: "Essere a fianco di Andriani mira a valorizzare la qualità e l'importanza di produrre cibo che rispetti il benessere delle persone. Grazie agli investimenti che l'azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista della sostenibilità, dell'ottimizzazione delle risorse e dell'indipendenza energetica. Progetti che Intesa Sanpaolo condivide e promuove, in coerenza con le iniziative del PNRR".Responsabile Area Territoriale Sud di SACE commenta: "Questa operazione dimostra il supporto che noi del Gruppo SACE mettiamo in campo, attraverso l'intervento capillare della nostra Rete sul territorio e dei nostri esperti, per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese. Essere al fianco di un'eccellenza come Andriani, fortemente innovativa, ci permette di sostenere anche un settore strategico per l'economia italiana come quello dell'agrifood".