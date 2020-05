Intesa Sanpaolo e Federalberghi: insieme per rilancio settore alberghiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, al contempo, porre leper il rilancio delattraverso un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende rappresentate dall'associazione che consenta di superare un periodo più lungo di difficoltà in un scenario di emergenza per ilche progetta la delicata fase dellafacendo leva anche sul, che da sempre rappresenta unaNel dettaglio, precisa la nota ufficiale, lepotranno accedere alle seguentidei finanziamenti a medio-lungo termine in essere, rivolta al solo settore turistico-alberghiero per la sola quota capitale o per l'intera rata, e richiedibile entro il 30 giugno 2020 in alternativa alla moratoria di Legge orevista dal DL Cura Italia;a supporto della gestione del circolante, declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, nella formula del 18 mesi -1 giorno, con sei mesi di pre-ammortamento;rivolto ai clienti Intesa Sanpaolo, e tra questi le imprese associate Federalberghi, grazie a linee di credito già deliberate a loro favore e ora messe a disposizione per finalità ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti;attraverso finanziamenti a medio-lungo termine, di durata fino a 72 mesi e con un preammortamento che potrà arrivare sino a 36 mesi.In aggiunta,hanno deciso di avviare sin da subito – attraverso la costituzione di tavoli di lavoro comuni - un percorso congiunto volto ad individuare tutte le azioni da intraprendere, in coerenza con le norme di legge, al fine di mettere in campo i migliori strumenti – non solo finanziari -, Presidente diafferma: "L'accordo delladettata dallo, tra le più provate dalle conseguenze della. La nostra Federazione, che conta 27mila associati, ha una massa critica che costituisce in parte la nervatura del nostro Paese sotto ilParallelamente, abbiamo trovato inuna solidale risposta alle esigenze impellenti che le nostre aziende stanno vivendo a causa dell'emergenza per il coronavirus. Contiamo che questa iniziativa rappresenti unache molte di esse chiudano per l'impossibilità di fronteggiare la crisi. È uPer, responsabile"L'accordo sottoscritto con Federalberghi rappresenta unda parte del nostro Gruppo a sostegno del. Pochi giorni fa avevamo annunciato la predisposizione di un plafond di 2 miliardi di euro per tutto il comparto turistico. Oggi facciamo un passo avanti, sottoscrivendo un progetto di rilancio ad ampio respiro, perché per la; bensì occorrerà puntare anche sullee sugli strumenti di