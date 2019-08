Intesa Sanpaolo, deposita atto per incorporazione Mediocredito Italiano

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla BCE, ha annunciato che è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino il progetto di fusione per incorporazione di Mediocredito Italiano.



La fusione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, fatta salva la possibilità per i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere - entro il 10 agosto 2019 - che tale decisione sia adottata dall'Assemblea straordinaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA