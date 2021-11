Intesa Sanpaolo, DBRS Morningstar migliora trend a "stabile". Rating confermati

(Teleborsa) - DBRS Morningstar ha rivisto da negativo a stabile il trend sui rating a lungo termine e a breve termine di Intesa Sanpaolo, a seguito dell'analoga revisione riguardante l'Italia (arrivata lo scorso 29 ottobre). Il rating a lungo termine senior preferred (unsecured) e quello a breve termine sono stati confermati rispettivamente a BBB (high) e R-1 (low).

Pur continuando a riconoscere "i punti di forza del modello di business di Intesa Sanpaolo, le sue principali posizioni di mercato e i solidi livelli di capitale", l'agenza internazionale sottolinea che "i rating della banca sono altamente correlati con eventuali modifiche apportate al rating sovrano, data la sua elevata esposizione ai titoli di stato italiani e la concentrazione nel mercato bancario nazionale".

Secondo DBRS Morningstar, Intesa mantiene "una solida posizione competitiva sostenuta dal suo ampio franchising nazionale, da un modello di business ben diversificato e da una solida reputazione". Vengono valutate positivamente la diversificazione dei ricavi verso attività come la gestione patrimoniale, il corporate and investment banking (CIB) e l'assicurazione, nonché una forte disciplina sui costi. Inoltre, i rischi per la redditività e la qualità degli attivi della banca derivanti dalla pandemia si sono rivelati "inferiori a quanto precedentemente previsto".