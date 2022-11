Intesa Sanpaolo: contro la violenza sulle donne oltre 3,5 milioni di euro dal Fondo di Beneficenza

(Teleborsa) - In occasione della(25 novembre) Intesa Sanpaolo ricorda il suo contributo per contrastare il fenomeno. Da gennaio 2019 a oggi, iled opere di carattere sociale e culturale, in capo alla Presidenza del Gruppo, ha destinato oltrea progetti di contrasto alla violenza contro le donne. I progetti sostenuti dal Fondo si rivolgono a sostenere le donne e i minori con servizi di assistenza, supporto e accoglienza.Numerosi i Centri, gli Sportelli Antiviolenza e le Case Rifugio supportati dal Fondo. Tra lepercorsi psicologici, laboratori e gruppi di auto mutuo aiuto pensati per accrescere consapevolezza e stima di sé e interventi per far raggiungere autonomia lavorativa, abitativa e sociale alle donne accolte, oltre a servizi di conciliazione vita-lavoro. È stata, inoltre, garantita ospitalità in caso di pericolo e sostegno psicologico e legale.Il contrasto alla violenza sulle donne è stato inserito tra leper indirizzare le erogazioni liberali, quando il fenomeno è divenuto ancora più drammatico con l'esplosione della pandemia: prima il lockdown e poi le difficoltà economiche, infatti, hanno inciso in modo significativo sul fenomeno della violenza domestica, a causa dell'isolamento sociale e della crisi economico-finanziaria, che hanno esacerbato le tensioni intra-famigliari.Dal 2019 al 2021, lealsono aumentate dell'88% passando da circa 8.600 a 16.300. La maggior parte, oltre il 44%, riguarda violenze fisiche, il 33% violenze psicologiche e l'1% violenze economiche. In Italia i dati Istat mostrano inoltre che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale e che le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici.