Intesa Sanpaolo, Consigliere Corrado Gatti si dimette per ragioni personali

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha annunciato le dimissioni immediate del Consigliere Corrado Gatti, indicato quale consigliere indipendente, per ragioni personali.



Corrado Gatti si era autosospeso con decorrenza dal 13 dicembre 2019 dall'incarico di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo.



Il Consigliere non risulta titolare di azioni Intesa Sanpaolo alla data delle dimissioni.



