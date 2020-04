Intesa Sanpaolo, concesse 130mila moratorie per 15 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Circa, per un totale di finanziamenti residui che supera i. In poco più di un mese – secondo quanto confermano fonti della Bancaha raccolto e messo in lavorazione le moltissime richieste di sospensione di finanziamenti, mutui o prestiti personali pervenute soprattutto attraverso la modalità di sospensione a distanza, attivata dal Gruppo già a metà marzo.Grazie ad una, tale modalità ha consentito ai clienti del gruppo bancario di inoltrare la richiesta di sospensione attraverso uno scambio di informazioni e documenti via telefono ed e-mail, direttamente tra il cliente ed il gestore. Da qualche giorno la, con una modulistica scaricabile direttamente dal sito di Intesa Sanpaolo. Il processo consente diIntesa Sanpaolo, sempre dal sito web, ha attivato laper tutti i clienti che hanno la domiciliazione dello stipendio. Tale modalità non richiede il passaggio in filiale, ha zero spese e zero tasso di interesse.