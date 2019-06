Intesa Sanpaolo, con Rubicon per rafforzare business in infrastrutture ed energia

(Teleborsa) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo e Rubicon Capital Advisors, una delle principali società di consulenza indipendente per l'investment banking a livello mondiale, hanno firmato un Memorandum of Understanding per sviluppare congiuntamente opportunità di business nei comparti delle infrastrutture e dell'energia.



La collaborazione "rientra nel più ampio programma Originate to Share lanciato dalla Divisione Corporate & Investment Banking (CIB) di Intesa Sanpaolo, con l'obiettivo di rafforzare la piattaforma di origination e distribution del Gruppo". © RIPRODUZIONE RISERVATA