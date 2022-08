Intesa Sanpaolo colloca green bond da 1 miliardo, ordini per 2,3 miliardi

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha collocato con successo un nuovo Green Bond Senior Non Preferred, sul mercato istituzionale,ad un livello pari a mid swap + 250bps,e data valuta 6 settembre.Ilha, raccogliendo l'interesse di circa 200 investitori e permettendo un restringimento rispetto allo spread iniziale. Nel dettaglio, ha partecipato circa il 74% di Fund Managers, il 15% di Banche e Private Banks, il 10% Assicurazioni e Fondi Pensione.La distribuzione geografica degli accounts evidenzia circa il 24% proveniente dall'Italia, il 22% dalla Francia, il 19% dalla Germania, il 14% dal Regno Unito, il 6% dalla Spagna, il 6% Benelux, il 4% Nordici e 3% Svizzera/Austria. Il libro ordini è stato quindi molto granulare ed ha visto la partecipazione per oltre due terzi di investitori dedicati al comparto Esg.Il nuovo green bond di Intesa Sanpaolo segue tre precedenti emissioni Senior Preferred perfezionate negli anni 2017, 2019 e 2021 che avevano rispettivamente un focus sulle energie rinnovabili, sulla circular economy e sugli edifici ecologici.Le Banche che hanno partecipato al collocamento in qualità di Joint book runner sono state - oltre a Imi-Intesa Sanpaolo - Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, Mediobanca, Natwest Markets e Societè Generale.