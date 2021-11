Intesa Sanpaolo, Circularity fornirà a 30 alle imprese vincenti una prima valutazione di sostenibilità

(Teleborsa) - Circularity – startup innovativa e società benefit, piattaforma italiana di simbiosi industriale che mette in rete tutti gli attori del ciclo di vita dei materiali e degli scarti di produzione e partner del progetto di Intesa Sanpaolo "Imprese Vincenti" 2021 – offrirà alle 30 "imprese vincenti" a livello di "Filiere e Territorio" e di "ESG e Sostenibilità" una prima valutazione del grado di integrazione della sostenibilità in azienda rispetto agli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La valutazione rappresenta un punto di partenza fondamentale per integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (gli SDGs, ossia Sustainable Development Goals) nella strategia di crescita aziendale e per implementare processi di economia circolare nei cicli produttivi.

Le "Imprese Vincenti" che Circularity supporterà nei loro percorsi di crescita, guidandole nella realizzazione di una prima valutazione di sostenibilità, sono le 14 selezionate per "Filiere e Territorio", perché giudicate strategiche per la vitalità della filiera produttiva di appartenenza e per l'impatto che hanno sul proprio contesto territoriale, e le 16 selezionate per "ESG e Sostenibilità", strategiche per avere adottato azioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, ma anche di sicurezza per i propri dipendenti e di sviluppo della parità di genere.

"Le 30 imprese selezionate, vincenti a livello di filiera produttiva e per il loro impatto positivo sul territorio o per avere adottato azioni di sostenibilità, potranno scegliere di farsi supportare da Circularity nella realizzazione di una prima valutazione di sostenibilità in linea con gli Obiettivi della Agenda 2030. Si tratta di uno strumento molto utile per accrescere la consapevolezza sul proprio impatto ambientale, sociale e di governance, sulle aree di miglioramento e sulle best practice da sviluppare ulteriormente. La sostenibilità in azienda non ha solo finalità ambientali ed etiche, ma è anche una scelta di business che contribuisce in modo determinante a valorizzare il posizionamento competitivo delle imprese, anche in termini di risultati economici", ha commentato Camilla Colucci, co-founder e CEO di Circularity.