Intesa Sanpaolo, CdA approva bilancio d'esercizio e consolidato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, nella riunione odierna, ha approvato il, che chiude con undi euro per la(3.686 milioni di euro nel 2018, 3.847 milioni riesposto per le operazioni societarie intervenute nel 2019) e adi euro a(4.050 milioni di euro nel 2018).L'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio include quella della proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione di. Più precisamente, la proposta del Consiglio prevede la distribuzione cash di oltre 3,3 miliardi di euro risultante da un importo unitario di 19,2 centesimi di euro per ciascuna delle n. 17.509.728.425 azioni ordinarie.