Intesa Sanpaolo, Carlo Messina primo banchiere in Europa

(Teleborsa) -. Lo rivela una classifica stilata dalla Harvard Business Review; la prestigiosa rivista dell'Università statunitense di, diffusa in tutto il mondo e tradotta in 13 lingue.Da cinque anni alla guida in Intesa Sanpaolo,raggiunge questo prestigioso primato in una graduatoria che valuta ogni anno i migliori CEO al mondo. Nello stilare la classifica, la rivista prende in considerazione, le performance, nel lungo periodo, sia in termini di reddittività sia secondo i parametri, ovvero di, impatto sociale e governance.Nel Piano di Impresa 2014 - 2017, Carloha puntato sul posizionare l'istituto bancario ai vertici europei in termini di reddittività solidità ed efficienza. Nel triennio,i e ha avuto la migliore performance in Europa in termini di distribuzione di dividendi e di crescita di capitalizzazione. Il gruppo bancario si è posizionato le i primi nell'Eurozona come valore di Borsa e ancora oggi è la quarta della Zona Euro. Intesa Sanpaolo ha visto crescere la presenza di investitori istituzionali internazionali dal 40 al 65%.Il Piano 2018 - 2021 presentato a febbraio punta a confermare Intesa Sanpaolo come banca leader a livello europeo.