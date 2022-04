Intesa Sanpaolo, Bonassi: l'educazione finanziaria è una straordinaria leva di crescita

Giovedì 7 Aprile 2022, 17:30







(Teleborsa) - Paolo Bonassi, Responsabile Direzione Strategic Support Intesa Sanpaolo, è intervenuto all'evento Sustainable Economy Forum organizzato da Fondazione San Patrignano e Confindustria.



"Intesa Sanpaolo sostiene oltre 60 università in Italia e all'estero e attraverso il progetto ‘Giovani e Lavoro' accompagna giovani verso nuove opportunità professionali. Prevede inoltre di assumere 4.600 persone, soprattutto giovani. Tra le tante iniziative che sosteniamo, proprio in questi giorni è partito il programma School4Life di contrasto all'abbandono scolastico. Noi partecipiamo, in particolare, con attività di educazione finanziaria, una straordinaria leva di crescita perché rende possibili progetti altrimenti irrealizzabili. Anche questa è sostenibilità", ha commentato Bonassi.