Intesa Sanpaolo, Bankitalia dà via libera a OPS su UBI Banca

(Teleborsa) - Dopo la BCE anche Bankitalia dà il via libera all'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca, lanciata lo scorso 17 febbraio, che ha ad oggetto massime 1.144.285.146 azioni ordinarie.



Ca' de Sass ha infatti ricevuto dalla Banca d'Italia le autorizzazioni preventive all'acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo nelle società controllate del Gruppo UBI Banca: Pramerica SGR (inclusa la partecipazione qualificata in Polis Fondi SGR), UBI Leasing, UBI Factor e Prestitalia.



La BCE aveva già autorizzato l'acquisizione di una partecipazione di controllo di UBI Banca e della controllata IW Bank.



Il via libera delle due autorità di vigilanza del mercato unico e del mercato interno sblocca definitivamente l'operazione, che a questo punto potrebbe partire anche entro il mese di giugno , anche prima del giudizio dell'Antitrust.







(Foto: © ?????? ???????/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA