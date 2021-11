Intesa Sanpaolo, Bank of America conferma "buy" e tp a 3 euro

(Teleborsa) - Gli analisti di Bank of America restano positivi sul titolo Intesa Sanpaolo affermando che l'elevata politica di remunerazione della banca dovrebbe essere un'attrazione anche nei prossimi anni.

Gli esperti dell'ufficio studi confermano così il giudizio "buy" ed il target price a 3 euro per azione e sottolineano come strategicamente Intesa Sanpaolo abbia puntato a "modificare il proprio profilo di rischio e migliorare i coefficienti patrimoniali con NPL più bassi e nessun rischio di bilancio (come i derivati)".



Per gli analisti, la banca guidata da Carlo Messina ha prodotto, nei primi nove mesi dell'anno, un solido miglioramento rispetto allo scorso esercizio, quando la banca è stata colpita dal lockdown nazionale. "La crescita delle commissioni è proseguita bene ed il costo del rischio è diminuito".