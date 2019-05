Intesa Sanpaolo avvia partnership commerciale con Azimut

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha siglato unaper l'offerta integrata di(clearing, settlement e custody) dedicati alla clientela istituzionale italiana ed estera.Unche nasce dalla collaborazione di, la piattaforma di brokeraggio di Banca IMI, e della Direzione Global Transaction Banking dellaIl progetto permetterà a Intesa Sanpaolo diuna serie di attività legate al trading, offrendo una semplificazione dei processi e un'ottimizzazione dei costi.Ila usufruire del servizio sarà proprio, società del Gruppo Azimut che integra in Italia la gestione degli asset e l'attività di consulenza finanziaria in un'unica realtà. Prima a scegliere tale servizio, Azimut avrà la possibilità di avere un accesso unico a un'ampia gamma di servizi, disponibili così per la propria rete di consulenti finanziari, avvalendosi di Banca IMI quale primario intermediario negoziatore."Poter contare sulle competenze di Banca IMI, quale primario intermediario negoziatore operativo sui mercati internazionali attraverso la piattaforma di Market Hub, è certamente un valore aggiunto per tutti i nostri consulenti finanziari e i nostri clienti che sceglieranno di usufruire dell'innovativo servizio di ricezione e trasmissione di ordini full digital", ha affermato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Azimut Holding.