Intesa Sanpaolo Assicura, Truini: "Innovazione digitale fondamentale nel settore insurance"

Mercoledì 22 Settembre 2021, 13:15

(Teleborsa) - "Ritengo che l'innovazione digitale sia fondamentale nel settore insurance e in generale in ogni tipo di azienda, a maggior ragione in un contesto dove la domanda di servizi digitali è cresciuta, anche a seguito della pandemia. La collaborazione con le start up potrà diventare parte integrante del fare innovazione digitale, in previsione dei fondi a loro sostegno previsti dal PNRR, che potrebbero avvicinare l'Italia, in termini di attrazione di capitali, ai livelli di altri Stati europei". È quanto ha affermato Alessia Truini, head of Product Development di Intesa Sanpaolo Assicura, intervenuta sul tema "Insurtech: Insurance as a service" all'Italian Insurtech Summit 2021.

"Per quanto riguarda la Divisione Assicurativa di Intesa Sanpaolo – ha proseguito Truini – ci siamo mossi su diversi fronti, sperimentando la vendita 'digital only' di prodotti di piccolo taglio, così come sistemi di targeting evoluto con logiche di advanced analitycs per comprendere il potenziale interesse verso un nostro prodotto; ma anche collaborando con altre società, per sperimentare la valenza commerciale e la tenuta tecnica di un prodotto. Ne è un esempio la partnership con Yolo avviata nel 2019, che si è rivelata molto importante per la nostra trasformazione digitale e la sperimentazione di modelli innovativi di proposizione e vendita di polizze assicurative."

Durante la cerimonia degli Insurtech Awards è stato assegnato ad Intesa Sanpaolo e Yolo il premio come "Progetto open insurance più di successo". "Il premio come 'Progetto open insurance più di successo', riconosciuto al Gruppo Intesa Sanpaolo e a Yolo in occasione dell'Italian Insurtech Summit, – ha commentato Truini – è rappresentativo dell'ottimo risultato ottenuto da questa collaborazione, che ha unito il know-how tecnologico e l'expertise di Yolo al patrimonio informativo della base clienti data dal modello di bancassicurazione, consentendo a Intesa Sanpaolo di raggiungere un target ancora poco esplorato in ambito bancario-assicurativo: il 50% dei clienti che hanno acquistato le polizze on demand, infatti, ha un'età inferiore ai 40 anni. Quello delle micro-assicurazioni o assicurazioni on demand attivabili dal cliente nell'istante in cui sorge il bisogno di copertura e per il tempo necessario, – ha concluso – è un ambito molto dinamico del mercato assicurativo, che ci aspettiamo possa avere un interessante potenziale di sviluppo".