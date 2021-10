Intesa Sanpaolo Assicura, Pipino: "Multicanalità e digitalizzazione per migliore servizio al cliente"

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 11:30







(Teleborsa) - "Intesa Sanpaolo Assicura, la Compagnia Assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo focalizzata sul Business Danni, oggi rappresenta la prima compagnia di Bancassicurazione Danni nel mercato italiano con oltre 2,5 milioni di clienti. Questo traguardo è stato raggiunto grazie ad un modello operativo efficiente, coerente e complementare alle soluzioni bancarie".



E' quanto affermato da Gianluca Pipino, Responsabile Portafoglio e Customer Operations di Intesa Sanpaolo Assicura, intervenuto sul tema "Bancassurance: Customer Centricity in Operations" all'Annual Customer Experience Management Summit di Vienna.



"In questi anni abbiamo lavorato per ottimizzare i processi aziendali interni e per migliorare il servizio e la relazione con il Cliente, puntando ad una digitalizzazione dei processi all'interno di un modello di multicanalità integrata", ha spiegato il manager, aggiungendo "oggi il cliente ha a disposizione diversi canali, tra i quali può scegliere liberamente quello più adatto alle sue esigenze e caratteristiche: l'efficienza e la qualità del servizio offerta saranno le medesime".



"Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata alla realizzazione di un Customer Center, in grado di garantire uno standard di qualità in linea con le aspettative del cliente", ha concluso.