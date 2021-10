Intesa Sanpaolo Assicura, Buralli: trasformazione digitale richiede strategie sempre più innovative

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 18:45

(Teleborsa) - "La trasformazione digitale in atto nel settore assicurativo richiede la proposizione di strategie sempre più innovative e come Intesa Sanpaolo Assicura, in sinergia con Intesa Sanpaolo grazie al nostro modello integrato di bancassicurazione, già da diversi anni sviluppiamo prodotti e servizi utilizzando le nuove tecnologie in ottica multicanale, ovvero cercando di facilitare il cliente nella scelta del canale a lui più idoneo, dalla filiale all'Internet Banking, dall' home insurance all'app dedicata, garantendo la circolarità di informazioni tra i diversi touch point e generando valore nella catena di gestione del sinistro". Barbara Buralli, Responsabile Sinistri e Contenzioso di Intesa Sanpaolo Assicura, in occasione del III Community Event Digital Insurance Claims HUB organizzato dal CeTIF dal titolo "Claim evaluation & settlement"

"Il punto di partenza dei nostri progetti è sempre il cliente – ha aggiunto Buralli – che ascoltiamo attivamente per cercare di fornirgli dei servizi innovativi dedicati che possano creare per lui valore aggiunto, ad esempio attraverso l'"Instant Customer Feedback", un processo con il quale misuriamo in tempo reale la soddisfazione del cliente a seguito della liquidazione o del rifiuto di un sinistro. Da un anno circa abbiamo poi reso disponibile un'applicazione dedicata al nostro business assicurativo, dove, tra le varie funzioni, sono previste quelle di segnalazione sinistro e tracking degli step operativi".

"Abbiamo inoltre avviato da circa 2 mesi il progetto pilota "Pronto Stima" nel ramo motor, che grazie ad algoritmi interamente realizzati all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo e ai dati recuperati dalle black box installate e dalle fotografie fornite dal cliente in modalità self, consente di effettuare una stima automatica del danno al veicolo, affinché gli specialisti sinistri possano tempestivamente effettuare il pagamento al cliente. Dallo sviluppo dell'App il 20% delle denunce di sinistro sono giunte alla Compagnia attraverso questo canale e questo ci ha consentito di migliorare la nostra performance di liquidazione e, quindi, soddisfare ancor di più le aspettative del cliente. Stiamo lavorando quindi per arricchirne le funzionalità, comunicando ai nostri clienti il valore aggiunto dello strumento, che con semplicità supporta il cliente nel momento del bisogno", ha concluso la Responsabile Sinistri e Contenzioso di Intesa Sanpaolo Assicura.