Intesa Sanpaolo approva policy per uscita dal carbone

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver approvato. La policy si applica in tutti i Paesi in cui opera il Gruppo a finanziamenti nei settori dell'estrazione di carbone termico e delle centrali termiche a carbone.Come spiega in una nota, la Banca con questa policy "intende(phase-out) e incoraggiare la transizione verso alternative a bassa intensità di carbonio, come fonti rinnovabili e gas".Come si legge nel documento di policy,impegnate nella costruzione di nuove miniere di carbone, coinvolte in operazioni di estrazione di carbone da miniere cheo con oltre il 50% o il 30% della capacita` installata per la produzione di energia derivante dal carbone (rispettivamente per le società con sede in Paesi non OCSE e OCSE).per la costruzione di nuove miniere di carbone, per la realizzazione di, per l'acquisto di aziende già operanti nel settore estrattivo nel caso in cui ciò comportasse l'innalzamento della soglia del mix di materie prime estratte costituita dal carbone oltre il 50% o relativinel caso in cui ciò comportasse l'innalzamento della soglia di capacità installata oltre il 30% per le società con sede nei Paesi OCSE e il 50% per le società con sede nei Paesi non OCSE.Intesa Sanpaolo sottolinea però cheo che richiedano un finanziamento direttamente correlabile a obiettivi di transizione dal carbone, ad esempio nella forma di "green loan", "sustainable loan", "transition loan".