Intesa Sanpaolo, aperture straordinarie dei musei e proroga mostra su Lisetta Carmi alle Gallerie d'Italia

(Teleborsa) - Aperture straordinarie e gratuità alle Gallerie d'Italia e negli altri musei della rete museale di Intesa Sanpaolo in occasione del periodo di festività.



Il Gruppo offre l'opportunità di visitare la rete museale delle Gallerie d'Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza con le collezioni e le grandi mostre in corso: da Artemisia a Napoli alla straordinaria fotografia di Crewdson e Lisetta Carmi a Torino, quest'ultima prorogata fino al 12 febbraio 2023, dai mecenati come Lorenzo il Magnifico e i moderni banchieri e filantropi a Milano alla prima impresa attorno al mondo di Magellano attraverso il racconto di Antonio Pigafetta a Vicenza.



Aderiscono all'iniziativa la Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, da pochi mesi aperta al pubblico dalla Banca e la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, entrata a far parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo.



In occasione delle festività, lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio sono previste aperture straordinarie. Il 1° gennaio, come ogni prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito.