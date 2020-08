Intesa Sanpaolo annuncia date offerta residuale. Delisting UBI dal 18 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato le date relative all', dopo che l'OPA si è chiusa con un boom di adesioni, che ha portato Ca' de Sass oltre il 90% del capitale, ma sotto la soglia del 95%.L'offerta sulle azioni residue riguarda 112.327.119 titoli, che rappresentano il 9,8164% del capitale sociale, ad un prezzo già determinato ed uguale a quello dell'OPAS (1,7 azioni Intesa più un corrispettivo cash di 0,57 euro) o pari ad un ammontare tutto in denaro d 3,539 euro.Il periodo concordato con Borsa Italiana per l'acquisto delle azioni residue. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura dell'offerta residuale, vale a dire il 17 settembre 2020.Intesa prevede dunque che ledalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ossia opererà il Delisting) a decorrere dal giorno di Borsa aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo, ossia il. Nell'eventualità in cui, dopo l'offerta residuale, venga a detenere una partecipazione pari o superiore al 95% di UBI, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle azioni dell'Emittente dalla quotazione e/o il Delisting, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.Qualora tutti gli azionisti di UBI Banca presentassero Richieste di Vendita relative alla totalità delle Azioni Residue chiedendo il corrispettivo in contanti, l'importo complessivo in contanti che dovrebbe essere pagato da Intesa sarebbe pari a circa 397milioni di euro. A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo, in data 11 agosto 2020, Intesa Sanpaolo ha ottenuto da parte di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario l'emissione di lettera di garanzia di Esatto Adempimento delgi impegni assunti (pagamento corrispettivo in forma mista o in denaro).