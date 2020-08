Intesa Sanpaolo annuncia corrispettivo per acquisto azioni residue UBI

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha annunciato le condizioni per l'obbligo di acquisto delle azioni residue di UBI Banca, circa 112 milioni di azioni che rappresentano il 9,8164% del capitale non apportate all'OPAS, che si è chiusa con adesioni oltre il 90% del capitale della banca.



In particolare, Intesa ha fatto sapere che agli azionisti sarà concessa la scelta fra un corrispettivo identico a quello dell'OPAS - 1,7 azioni Intesa e 0,57 euro in contanti - ed un pagamento in cash di 3,539 euro per azione, risultante dalla somma fra il corrispettivo di 0,57 euro ed il valore in denaro del concambio in azioni Intesa pari a 2,969 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA