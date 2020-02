Intesa Sanpaolo, annullata conferenza su risultati Divisione Insurance

(Teleborsa) - E' stata annullata la conferenza stampa indetta per oggi 18 febbraio 2020 per presentare i risultati della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo dell'anno 2019 e l'acquisizione della quota di controllo di RBM Assicurazione Salute.



La conferenza indetta presso la sede di Intesa Sanpaolo, a Milano, doveva essere aperta da Nicola Maria Fioravanti, AD Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile Divisione Insurance Intesa Sanpaolo.



Era poi previsto un approfondimento sullo stato del settore assicurativo in Italia, affidato a Stefania Conti, Business Development Director e Financial Services di IPSOS, e sulle prospettive del mercato salute in Italia, ad opera di Marco Vecchietti, AD RBM Assicurazione Salute.



(Foto: © Roman Babakin/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA