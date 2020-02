Intesa Sanpaolo ancora in rally in scia risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata per Intesa Sanpaolo, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,10%, in scia alla brillante performance registrata ieri dopo la pubblicazione dei risultati. l'Ad Carlo Messina ha confermato che sono stati raggiunti tutti i target e che la banca mostra una solidità patrimoniale "ai vertici dole settore in Europa".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al colosso creditizio rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,455 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,376. L'equilibrata forza rialzista di Intesa Sanpaolo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,535.