(Teleborsa) - Offrire accoglienza gratuita ai familiari impegnati nell'assistenza di bambine e bambini in cura presso i reparti di oncoematologia pediatrica di sei ospedali a. Con questo obiettivoha avviato ilche mette a disposizione circai, consolidando cosi` le capacita` ricettive delle realta` non profit presso i rispettivi ospedali: UGI Torino, Comitato Maria Letizia Verga di Monza, Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, Sezione AIL di Padova, AGEOP di Bologna e Fondazione Gerolamo Gaslini di Genova.L'iniziativa – fa sapere Intesa Sanpaolo – e` realizzata nell'ambito dello specificoavviato dal Gruppo nel 2016 che offre un servizio di asilo nido gratuito ai bambini in cura presso i reparti di oncoematologia pediatrica di sei ospedali italiani. Al servizio educativo offerto ai piccoli pazienti si aggiunge ora un sostegno alle famiglie costrette al pendolarismo sanitario.Nell'ambito del progetto,, compagnia assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, – congiuntamente con la– aarricchisce l'iniziativa con il" volto a dotare di computer e connessioni internet le 32 case di accoglienza per i pazienti in cura presso l'ospedale del capoluogo ligure, facilitando così didattica a distanza e socializzazione."Solo le aziende che con convinzione e determinazione sceglieranno la via del profitto sostenibile – ha commentato– saranno vincenti ed in grado di perseguire la creazione di valore nel rispetto dell'ambiente, delle comunità e delle singole persone che ruotano intorno ad esse".