Intesa Sanpaolo, al via prima fase buyback da 1,7 miliardi

Lunedì 27 Giugno 2022, 09:00







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato di dare esecuzione all'acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento (buyback), per un esborso complessivo massimo di 3,4 miliardi di euro e per un numero di azioni non superiore a n. 2,61 milioni di azioni ordinarie, come approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2022 ed autorizzato dalla BCE.



Previsto un programma iniziale per un esborso pari a 1,7 miliardi di euro per "rinviare a un momento successivo, entro l'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022, le decisioni in merito all'esecuzione per il restante ammontare autorizzato".



Il programma verrà avviato dal 4 luglio 2022 con la previsione di concludersi entro la fine di ottobre 2022.

Il numero massimo di azioni che verrà acquistato giornalmente non supererà il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di maggio 2022, che è stato pari a 109 milioni di titoli.