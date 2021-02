© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha siglato un memorandum of understanding conper acquistare il, compagnia assicurativa danni operante nel settore della bancassicurazione, prevalentemente tramite la rete bancaria di UBI Banca.Il prezzo d'acquisto è die sarà interamente corrisposto al momento del perfezionamento dell'operazione. La sottoscrizione dell'accordo definitivo è prevista entro la fine di febbraio 2021, mentre il perfezionamento dell'operazione è attesoed è subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità.Cargeas ha registrato una, collocando soluzioni nel comparto motor, property, salute, protezione del credito, imprese e tutela del reddito, con circa 600.000 clienti in tutta Italia.Intesa Sanpaolo si aspettadall'operazione, oltre che un allineamento agli standard del Gruppo Intesa Sanpaolo per quanto riguarda Corporate Governance, Controllo dei Rischi e livelli di servizio. BNP Paribas Cardif resta attiva nella fornitura globale di servizi assicurativi, compreso il ramo Danni in Italia e continuerà a proporre l'intera gamma di prodotti sia per il Gruppo BNP Paribas che per altri partner.