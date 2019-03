Intesa Sanpaolo, accordo con governo municipale Qingdao per sviluppo attività Yi Tsai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con la Municipalità di Qingdao a conferma dell'impegno e degli investimenti di Intesa Sanpaolo nell'ambito dei piani di sviluppo delle attività di Wealth Management in Cina.La banca guidata da Carlo Messina è presente a Qingdao - dove è stata costituita una Pilot Zone per lo sviluppo del Wealth Management - per introdurre le competenze acquisite che hanno portato la Banca ad essere tra le prime realtà in Europa nel fornire servizi di consulenza finanziaria dedicati alla clientela Private e Affluent.A tal fine, Intesa Sanpaolo ha. Yi Tsai sarà il cuore dell'offerta di Wealth Management di Intesa Sanpaolo e se ne prevede una graduale espansione da Qingdao ad altre Province della Repubblica Popolare Cinese.Come parte dell'accordo, la Municipalità di Qingdao fornirà all'istituto di credito italiano il pieno supporto e tutti gli strumenti e i servizi necessari - inclusa la partecipazione diretta di aziende controllate dalla Municipalità nel capitale di una Joint Venture con la Banca - per richiedere l'autorizzazione alla costituzione di una Securities Company.Obiettivo principale della Securities Company, della quale Intesa Sanpaolo deterrà inizialmente il 51%, sarà quello di sostenere Yi Tsai con una gamma di prodotti adeguata e di affiancarla nella distribuzione con una propria rete di filiali per ampliare l'offerta di soluzioni di investimento per la clientela del Gruppo in Cina.