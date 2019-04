Intesa Sanpaolo, 13,5 milioni nel 2019 per Fondo beneficenza

(Teleborsa) - Nel 2019 saranno pari a 13,5 milioni le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, potrà erogare nel 2019 successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea della Banca, domani 30 aprile.



Nel 2018 la dotazione del Fondo è stata di 12 milioni di euro a sostegno di 908 progetti realizzati da enti non profit. Di questa, il 72% per cento è stato destinato al sociale, a favore delle componenti più deboli, il 16% a iniziative presentate da enti religiosi, l'8% alla cultura, dove l'attività del Fondo ha dato priorità a progetti che includessero soggetti fragili ed emarginati, il 4% alla ricerca scientifica.









