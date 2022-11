Intesa Sanpaolo conferma gli obiettivi 2022: utile 9 mesi a 3,28 miliardi

Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un utile netto pari a 4.367 milioni di euro, escludendo 1,3 miliardi di euro di rettifiche di valore per Russia e Ucraina, "pienamente in linea con l'obiettivo del Piano di Impresa 2022-2025 di oltre 5 miliardi per l'anno in corso". L'utile netto contabile è pari a 3.284 milioni di euro, in calo del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il risultato della gestione operativa è in crescita del 2% rispetto ai primi nove mesi 2021, i proventi operativi netti in aumento dello 0,1%, i costi operativi in diminuzione dell'1,8%.



Il costo del rischio dei primi nove mesi del 2022 annualizzato a 54 centesimi di punto (da 59 nell'esercizio 2021), a 27 se si esclude lo stanziamento per l'esposizione a Russia e Ucraina al netto di circa 0,3 miliardi di euro di rilascio a valere sulle rettifiche generiche effettuate nel 2020 per i futuri impatti di COVID-19, con 0,4 miliardi di euro di overlay per accantonamenti generici ancora disponibili.



La riduzione dei crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, è pari a circa 3,9 miliardi di euro da fine 2021 e a circa 54 miliardi dal picco di settembre 2015. Lo stock di crediti deteriorati scende, dal dicembre 2021, del 25,5% al lordo delle rettifiche di valore e del 14,8% al netto.





L'sui crediti complessivi è pari al 2,4% al lordo delle rettifiche di valore e all'1,3% al netto considerando il dato contabile al 30 settembre, pari rispettivamente al 2,2% e all' 1,2% pro-forma tenendo conto della riduzione per le ulteriori cessioni previste nel 2022 già oggetto di accantonamento nel quarto trimestre 2021. Ilè al 46,9% a fine settembre 2022, con una copertura specifica della componente costituita dalle sofferenze al 65,8%.Il CdA ha deliberato la distribuzione di 7,38 centesimi di euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, come, non sussistendo controindicazioni derivanti dai risultati prevedibili per il quarto trimestre 2022 né raccomandazioni dei regolatori in merito ai requisiti patrimoniali applicabili a Intesa Sanpaolo che ostino a tale distribuzione.Intesa Sanpaolo sottolinea che "le iniziative industriali del Piano di Impresa 2022-2025 sono ben avviate ed è, con un chiaro e forte rialzo derivante dall'aumento dei tassi di interesse (crescita di circa 2 miliardi di euro su base annua degli interessi netti assumendo il tasso Euribor a 1 mese in media d'anno pari al 2%).a seguito della riduzione dell'esposizione verso la Russia e della forte performance operativa del terzo trimestre, nonostante il peggioramento nell'offerta di materie prime/energia.