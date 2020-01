Intesa Sanpaolo, parte la seconda edizione di «Imprese vincenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via la seconda edizione di «Imprese vincenti» di Intesa Sanpaolo. Il programma nasce per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato lo scorso anno e che ha accompagnato le 120 aziende «vincenti» del 2019 in percorsi di crescita e sviluppo. Il successo della prima edizione - sia in termini di partecipazione che di attività avviate con i partner di progetto - rappresenta la più concreta conferma di come le aziende dinamiche siano pronte ad intraprendere programmi di crescita per essere sempre più competitive in un mercato altamente concorrenziale.Confermato quindi anche per «Imprese vincenti 2020» l'obiettivo di sostenere i percorsi di crescita e di dare visibilità alle tante aziende che, in tutta Italia, rappresentano un esempio di eccellenzaimprenditoriale e del made in Italy. In questa cornice, «Imprese Vincenti 2020» dedicherà un focus ai territori e alle piccole e medie imprese che hanno i numeri per un salto dimensionale, con particolare attenzione all'imprenditoria ad impatto sociale - sia profit che non - capace di coniugare performance aziendale e valore per il territorio.Rispetto alla prima edizione, quest'anno le piccole e medie imprese verranno invitate a partecipare non più sulla base di categorie industriali predefinite. Per questa seconda edizione verrà datorisalto a tutti i fattori di successo dell'impresa - al di là del settore produttivo - che la rendono un «campione» del territorio che rappresenta e dell'intero Paese.