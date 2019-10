Accordo tra Intesa Sanpolo e il gruppo A2A per l'efficienza energetica dei condomini

Ultimo aggiornamento: 12:07

Intesa Sanpaolo insieme al gruppo A2A per l'efficientamento energetico dei condomini. La multiutility italiana, tramite la sua controllata A2A Energy Solutions, ha firmato un accordo con la banca per pruomuovere interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La collaborazione prevede da parte di A2A Energy Solutions l'offerta di soluzioni e strumenti tecnici mentre a Intesanpaolo spetta la disponibilità di valutare la concessione di servizi bancari e finanziari ai clienti.In aggiunta al finanziamento e agli incentivi legati alle detrazioni fiscali, c'è è inoltre la possibilità di effettuare la cessione del credito d’imposta a A2A Energy Solutions, riducendo in tal modo lo sforzo economico iniziale di un condominio per la realizzazione dei lavori. Grazie all’accordo, A2A Energy Solutions mette a disposizione dei condomini soluzioni come la riqualificazione dell’impianto termico centralizzato dell’edificio, che può consentire un significativo miglioramento delle performance energetiche e ambientali, o l’installazione di un impianto fotovoltaico o solare termico.L'edificio, inoltre, potrà reso più efficiente tramite l'installazione di un "cappotto termico". Una volta scelta la soluzione di efficienza energetica ideale, il condominio potrà richiedere a Intesa Sanpaolo un finanziamento (della durata massima di 10 anni e fino ad un massimo dell’80% dell’investimento) che avrà condizioni dedicate, una riduzione del 50% delle spese di istruttoria e la garanzia di tempi certi e contenuti per la conclusione delle istruttorie.