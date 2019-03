© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unper il settore del tabacco in Italia. È il valore del Verbale d'intesa programmatica firmato oggi da Philip Morris Italia e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.impegnati in una coltivazione profondamente radicata in molti territori, dalla Campania al Veneto, dall'Umbria alla Toscana".Anche il ministroha espresso grande soddisfazione per l'intesa. La firma "rientra in un quadro di azioni fondamentali e costituisce un'occasione importante anche sotto il profilo della programmazione per i tabacchicoltori italiani. Nello specifico il nostro impegno pone le basi per migliorare la conoscenza di questo comparto, incentivando le risorse destinate alla ricerca offrendo al mercato un prodotto di qualità. Auspichiamo che a questo accordo ne seguano analoghi con le altre manifatture", ha commentato., finalizzato all'acquisto di tabacco in foglia italiano e alla valorizzazione, innovazione e sostenibilità della filiera, la più importante d'Europa, con oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria.Per questo, sottolinea Coldiretti, l'intesa è importante "per l'economia e l'occupazione in Italia che è il primo produttore di tabacco dell'Unione Europea con attorno ad 1/4 della produzione complessiva, sviluppata su 16.000 ettari. Un settore – conclude l'associazione– che ha dimostrato capacità di resistere alle forti sollecitazioni in questi anni, che hanno messo a dura prova gli imprenditori che hanno continuato a credere nel futuro ed a investire nel comparto"."Siamo orgogliosi di confermare la nostra storica collaborazione strategica con le Autorità nazionali per la sostenibilità della filiera - ha dichiarato Eugenio Sidoli, Presidente e AD di Philip Morris Italia, che ha aggiunto - con l'accordo siglato oggi ci impegniamo a garantire, insieme al Governo Italiano, un futuro sostenibile per circa mille piccole e medie imprese che rappresentano un caso di eccellenza nel panorama europeo."