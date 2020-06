(Teleborsa) - "Intesa Sanpaolo è un pilastro dell'economia reale e sociale". Lo ha affermato il Ceo della Banca, Carlo Messina, intervenendo al secondo panel "La risposta italiana alla crisi" del EY Digital Talks.



Il manager ha ricordato che Intesa gestisce almeno mille miliardi di risparmio degli italiani ed eroga 450 miliardi di crediti alle imprese in Italia.



"Siamo coinvolti nel destino e nell'accelerazione di questo Paese in cui troviamo la forza della nostra banca", ha commentato Messina, ricordando "siamo stati tra i primi donatori alla sanità con 100 milioni e ora, per la Fase 2, quella dell'emergenza sociale, stiamo destinando 125 milioni al contrasto della povertà e accelerando i finanziamenti d'impatto".