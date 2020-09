Intesa Italia-USA per esplorazione lunare

(Teleborsa) - Firmata oggi, 25 settembre, la Dichiarazione d'intenti tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti in merito al programma lunare #Artemis, previsto per il 2024.



Grande soddisfazione da parte del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, per la firma di questa intesa che conferma la storica amicizia tra i due Paesi e la lunga tradizione di cooperazione bilaterale tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA.



Con i successivi Accordi Attuativi tra le due agenzie spaziali, saranno specificati nel dettaglio i contributi italiani al programma che contribuiranno a rendere possibile il sogno di una presenza sostenibile in orbita e sulla superficie lunare: dai moduli abitativi, agli esperimenti scientifici, al sistema di telecomunicazioni.