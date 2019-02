Interpump fa shopping in Canada. Il gruppo ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del controllo della società Hydra Dyne Tech con sede in Ontario, Canada, che produce e commercializza cilindri oleodinamici, valvole e giunti rotanti ed è proprietaria della tecnologia brevettata LocSealTm che rappresenta un importante livello di innovazione tecnica. Il prezzo pattuito per l'acquisizione del 75% è pari a 15,2 milioni di euro. E l'operazione permette lo sviluppo attraverso una società, la Hydra Dyne Tech, che ha chiuso il bilancio annuale 2018 con vendite per 35,8 milioni di dollari canadesi e un Ebitda pari a 6,1 milioni, con una posizione finanziaria netta di 7,2 milioni dollari canadesi. I dati del primo semestre dell'anno fiscale 2019 mostrano un incremento nell'intorno del 20%. Per il presidente di Interpump Fulvio Montipò, l'operazione rappresenta «un altro importante tassello nel nostro progetto di potenziamento dell'area nordamericana, che già riveste un ruolo di primo piano nel quadro generale delle attività di gruppo». Tra le parti sono state concordate opzioni put e call per il trasferimento della quota di minoranza a partire dal 2023. Il fondatore di Hydra Dyne Tech, Steve Bohner, resterà alla guida della società nel ruolo di chief executive officer; il closing dell'operazione è previsto nelle prossime settimane.

