30 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Interpump Group ha approvato il bilancio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2020, unitamente alla proposta relativa alla distribuzione del dividendo.

I soci hanno deliberato quindi di riconoscere agli azionisti un dividendo per l'esercizio 2020 di euro 0,26 per azione al lordo delle ritenute di legge, in pagamento il 26 maggio 2021, con stacco della cedola n. 28 il 24 maggio 2021 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 25 maggio 2021.