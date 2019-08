Interpump in crescita nel 1° semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Positivi i risultati finanziari di Interpump nel prima metà del 2019, conrispetto all'analogo periodo del 2018. Le vendite nette del secondo trimestre 2019 sono state pari a 359,6 milioni di euro (+8,6% rispetto allo stesso periodo del 2018).L'EBITDA è stato pari a 162,2 milioni di euro (23,1% delle vendite) a fronte dei 146,8 milioni di euro del primo semestre 2018, che rappresentava il 22,8% delle vendite, con una crescita del 10,5%.. La variazione rispetto al dato normalizzato è pari a +11,6%.L'utile per azione base è passato da euro 0,766 (normalizzato come sopra) del primo semestre 2018 a euro 0,867 del primo semestre 2019, con una crescita del 13,2%.Il secondo trimestre, invece, si chiude con un utile netto consolidato di 46,9 milioni di euro, con una crescita del 10,0% rispetto al secondo trimestre 2018.rispetto ai 287,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018.Frazionale la discesa del titolo a Piazza Affari (-0,64%) in un contesto di vendite generalizzate.