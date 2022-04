Interpump, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,28 euro

Venerdì 29 Aprile 2022, 14:45







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Interpump, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha approvato il bilancio 2021 e la destinazione agli azionisti un dividendo pari a 0,28 euro per azione (0,26 euro nell'esercizio precedente) al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 25 maggio 2022, con data stacco della cedola n° 29 il 23 maggio 2022 (record date 24 maggio 2022).



Via libera anche alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, al "Piano di Incentivazione Interpump 2022/2024" a favore di dipendenti, amministratori e/o collaboratori, e all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie valida fino a ottobre 2023. I soci hanno provveduto a integrare il CdA, confermando la nomina di Claudio Berretti.