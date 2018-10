Internet, il mobile supera il fisso con il boom dei video. E Vodafone lancia GiGa Network 4,5G

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'utilizzo della rete Internet è cambiato e il comportamento degli utenti si sta via via modificando. Tanto è vero che nel 2017 il traffico da mobile ha per la prima volta superato i collegamenti da fisso. E l'utilizzo dei video, soprattutto con l'uso dei social, ha avuto una decisa impennata. Rilevazioni cheper far fronte a una straordinaria domanda destinata sempre più ad aumentare.E' nata così, la nuova generazione di rete che anticipa il 5G, e supera la soglia di 1 Gigabit al secondo, presentata a Milano da, e daGiga Network fa leva sulleper ottimizzare e adattare dinamicamente performance, velocità e coperture alle esigenze e ai flussi di traffico dei clienti, e integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere all'accresciuta domanda di qualità e di quantità di dati. Le– disponibili oggi su rete 4G e 4.5G – sono predisposte e contengono già gliUna rete unica in Italia,, che può contare sul know how internazionale del, sull'integrazione di quattro centri di ingegneria di rete di eccellenza a Milano, Dusseldorf, Londra e Madrid.La rete(Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, Novara, Brescia, Bologna, Vicenza, Ancona, Firenze, Livorno, Taranto, Salerno, Agrigento, Catania), con l'obiettivo di arrivare a. Da novembre la rete 4.5G a oltre 1 Gigabit al secondo sarà disponibile inizialmente in 2 città.L'evoluzione della Giga Network apre così la strada allo sviluppo dele latenza di circa, garantendo in contemporanea un elevato numero di oggetti connessi alla rete, che potrà arrivare fino al milione per chilometro quadrato.