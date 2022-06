Intermonte Flexible Europe sospesi da negoziazioni in attesa di revoca

Giovedì 9 Giugno 2022, 09:00







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che gli strumenti finanziari Intermonte Flexible Europe (INTFE - Isin LU1688213104) sono sospesi dalle negoziazioni per la giornata di negoziazione del 9/6/2022 e cancellati dalle negoziazioni a decorrere dalla giornata del 10/06/2022.



Intermonte SICAV ha deliberato di procedere alla liquidazione del comparto Intermonte Flexible Europe "in considerazione della richiesta di rimborso di oltre il 65% del patrimonio gestito, circostanza che rende impossibile proseguire l'attività in maniera economicamente accettabile con le ridotte masse residue", si legge in una nota.



Le quote del fondo saranno rimborsate per tramite di Monte Titoli al valore risultante dalla liquidazione che interverrà il più rapidamente possibile, "indicativamente entro fine giugno", viene sottolineato.