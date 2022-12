Intermarine (Immsi), consegnata terza nave classe "Angeli del Mare"

(Teleborsa) -, controllata del gruppo Immsi, ha consegnato oggi al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera presso il cantiere di Messina la, le più lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia e tra le navi del comparto SAR (Search and Rescue) più grandi al mondo.Si tratta di una classe di unità navali che è. È dedicata al personale del Corpo che ha perso la vita durante il servizio, a cui è stata conferita la medaglia d'oro per l'altissima professionalità ed il senso del dovere.La nave èe ha un sistema avanzato di comando e controllo che assicura maggiore autonomia, maggiori capacità ricettive e una migliore logistica per l'equipaggio e per il ricovero di naufraghi. Ha una velocità massima di oltre 31 nodi e, alla velocità di 28 nodi, garantisce un'autonomia di oltre 1.000 miglia nautiche.La nave è stata costruita negli, dai Cantieri Navali Intermarine di Sarzana ed è stata realizzata con fondi europei nell'ambito dei Fondi Sicurezza Interna 2014-2020.