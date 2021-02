© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società del gruppo industriale quotato Immsi, ha sottoscritto il contratto per lo studio di "Riduzione del rischio e definizione del progetto di. Il contratto si inquadra nell'ambito dei programmi di ammodernamento della flotta di navi di Contromisure Mine della Marina Italiana, che prevedono la realizzazione nei prossimi anni di 12 nuove unità destinate a sostituire i 4 cacciamine Classe Lerici e gli 8 cacciamine Classe Gaeta.Le nuove unità verranno prodotte in, entrambe caratterizzate dalla stessa tecnologia costruttiva rispetto alle navi attuali (ossia struttura realizzata in materiale composito, con scafo in vetroresina ad altissimo spessore ed assenza di ossature di rinforzo) ma di dimensioni maggiori.Una prima versione, denominatae con lunghezza intorno ai 60 metri, si caratterizzerà per l'integrazione di diversi sistemi Unmanned (sia di superficie che subacquei), in linea con le nuove tendenze nel settore. La seconda versione, denominatae con lunghezza intorno agli 80 metri, rappresenterà un salto generazionale per il quale non sussistono solidi riferimenti progettuali nel panorama nazionale e mondiale, sottolinea la società.Lo studio commissionato ad Intermarine avrà l'obiettivo di identificare laad equipaggiare le nuove Unità, in particolar modo la versione d'Altura: sulla base di considerazioni di efficacia, costo e rispetto ambientale la Marina Italiana sceglierà quella ritenuta più idonea.